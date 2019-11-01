فيديو.. متظاهرون عراقيون يمزقون صور خامئنى وسليمانى أثناء الاحتجاجات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت فضائية العربية، مقطع فيديو لمظاهرات الشعب العراقي وتمزيق المتظاهرين صور المرشد الأعلى الإيراني خامئنى، وكذلك تمزيق صورة قاسم سليماني، قائد فى الجيش الإيراني
وأعلن الرئيس العراقي برهم صالح، تأييده التظاهرات السلمية والمطالب المشروعة وإنصاف القطاعات المظلومة من أبناء العراق، مشددا على رفضه التام لاستخدام العنف ضد المتظاهرين.
وقال الرئيس العراقي، فى كلمة مسجلة، بثتها العديد من القنوات التليفزيونية اليوم الخميس: إن صوت الشعب أقوى من أى صوت، وأن مستقبل العراق هدف العراقيين، مشيرا إلى أن الحكومة مطالبة بأن تكون حكومة شعب".
وتابع "صالح برهم": باشرنا بالعمل على وضع قانون جديد للانتخابات يكفل تمثيلا أكثر عدلا وتشكيل هيئة مستقلة للانتخابات، كاشفا عن إحالة ملفات الفساد إلى القضاء.
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