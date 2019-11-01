شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وفرنسا وأمريكا وألمانيا والسعودية يرحبون بانطلاق عمل لجنة الدستور بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب وزراء خارجية المجموعة المصغرة حول سوريا التى تضم (مصر وألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا والأردن والمملكة العربية السعودية) بإطلاق لجنة الدستور السورية التى انعقدت فى جنيف قبل يومين.

وأثنى وزراء المجموعة المصغرة - فى بيان مشترك تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه - على عمل الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش ومبعوثه الخاص جير بيدرسون لإطلاق هذه المبادرة واصفين إياها بالمرحلة الإيجابية التى طال انتظارها والتى تتطلب المزيد من التحرك و الالتزامات القوية لتحقيق النجاح.

واعتبر الوزراء أن هذه المبادرة يمكنها تكملة تنفيذ الجوانب الأخرى من قرار مجلس الأمن 2254، لاسيما المتعلقة بإشراك جميع السوريين، خاصة النساء فى العملية السياسية، مؤكدين دعمهم لجهود تهيئة بيئة آمنة ومحايدة فى سوريا لإقامة انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة.

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وجدد وزراء الخارجية دعوتهم من أجل وقف إطلاق نار فورى وحقيقى فى كل أنحاء سوريا، مشددين على أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكرى للازمة فى سوريا بل فقط تسوية سياسية وفق للقرار 2254 لمجلس الامن الدولى، وكانت قد انطلقت الأربعاء فى جنيف محادثات "تاريخية" بين الحكومة السورية والمعارضة بمشاركة المجتمع المدني.

ويلتقى 50 مرشحا من الحكومة و50 مرشحا من المعارضة لمراجعة "دستور 2012 وتعديل الدستور الحالى أو صياغة دستور جديد" على أن يقره الشعب السورى عبر استفتاء.