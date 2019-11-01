شكرا لقرائتكم خبر عن متظاهرون عراقيون يغلقون حقل البزركان النفطى فى ميسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق عدد من المتظاهرين العراقيين، اليوم الجمعة، حقل البزركان النفطى الواقع فى محافظة ميسان جنوبى البلاد.

وأفادت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، بأن العشرات من المتظاهرين أقدموا على محاصرة حقل البزركان النفطى فى محافظة ميسان، ومنعوا العاملين من الوصول إليه، مما أدى إلى إغلاقه وتوقفه عن العمل.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تشهد فيه العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات الأخرى مظاهرات احتجاجية واسعة تطالب بـ"الحقوق المشروعة"، تخللتها أعمال عنف وحرق مؤسسات حكومية وحزبية، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المتظاهرين والقوات الأمنية.