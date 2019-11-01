شكرا لقرائتكم خبر عن "المبادرة الفلسطينية" تنتقد اعتقال إسرائيل للنائبة خالدة جرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثى حملة الاعتقالات التى تشنها إسرائيل ضد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى الضفة الغربية خاصة اعتقال النائبة الفلسطينية خالدة جرار .. واصفا إياه بـ"الإجراء التعسفي".

وقال البرغوثى ـ فى تصريح خاص لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة رام الله ـ إن إسرائيل تشن حملة اعتقالات خطيرة جدا ليس فقط ضد الجبهة الشعبية بل ضد كل الفلسطينيين .. مشيرا إلى أن إسرائيل تعتقل القيادية فى جبهة التحرير الفلسطينية خالدة جرار للمرة الرابعة على الرغم من أنها تعانى من أوضاع صحية صعبة، مؤكدا عدم إثبات إسرائيل أى تهم على جرار بدليل الإفراج عنها عقب اعتقالها بشكل إداري.

يذكر أن خالدة جرار (56 عاما) اعتقلت عدة مرات آخرها فى 2017 لانتمائها إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التى تعتبرها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى "منظمة إرهابية"، وأفرجت السلطات الإسرائيلية عنها فى فبراير الماضى بعد اعتقال إدارى دون محاكمة استمر 20 شهراً لاتهامها بأنها على صلة بـ"منظمة محظورة"، بحسب مصلحة السجون الإسرائيلية.