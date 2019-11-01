شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الفلسطينى بالكويت: تجديد وثائق الممتلكات الكويتية بفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السفير الفلسطينى لدى الكويت رامى طهبوب، تجديد الوثائق الخاصة بممتلكات الكويتيين فى مختلف أرجاء فلسطين، مشيرا إلى أن الوثائق تضمنت أسماء أصحابها.

وقال طهبوب – فى تصريح صحفى اليوم الجمعة – "ممتلكات الكويتيين فى فلسطين فى الحفظ والصون، ومن يريد تسلم عقاره، فنحن على أتم الاستعداد لترتيب الزيارة له".

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وحول تعيين الكويت سفيرا "غير مقيم" لها فى فلسطين، وصف طهبوب القرار ب"التاريخي"، مشيرا إلى أنه يعد تأكيدا على دعم الكويت للقيادة والشعب الفلسطيني، ومساندتها للقضية الفلسطينية التى تتعرض لمؤامرات لتصفيتها خلال الفترة الحالية.

وفيما يتعلق بالتقارير التى تتحدث حاليا عن فشل ما يسمى ب"صفقة القرن"، قال السفير الفلسطينى لدى الكويت :" هذه الصفقة المشبوهة ولدت ميتة، ولم نفكر فيها أو ندرسها مع أى شخص، فهى صفقة وهمية هدفها تصفية القضية الفلسطينية".