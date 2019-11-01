مصر.. اختتام مناورات عسكرية مشتركة مع الأردن

القاهرة/ الخليج 365

أعلنت مصر، الجمعة، اختتام مناورات عسكرية مع القوات الأردنية، ضمن خطة تدريبات مشتركة بين البلدين.

وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، باختتام المناورات المشتركة "العقبة 5"، التي نفذتها عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية والقوات الخاصة لكلا البلدين.

وتضمنت المرحلة الختامية من المناورات "تنفيذ عملية نوعية مشتركة للقضاء على بؤرة إرهابية مسلحة داخل قرية حدودية".

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وتزامنت تلك المرحلة أيضًا مع "تنفيذ القوات البحرية المصرية والأردنية تدريبًا مشتركًا لاقتحام جزيرة ذات أهمية حيوية على ساحل البحر الأحمر".

وانطلقت مناورات "العقبة 5" يوم 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية ومسرح عمليات البحر الأحمر، جنوبي مصر.

واستضافت مصر نسخات سابقة من المناورات ذاتها عامي 2015، و2017، فيما استضافتها الأردن عامي 2016، و2018.

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