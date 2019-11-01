هنية يدعو إلى إطلاق مبادرة لمواجهة التطبيع مع إسرائيل

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

دعا إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، الجمعة، إلى إطلاق مبادرة لمواجهة التطبيع مع إسرائيل.

جاء ذلك في كلمة مسجلة لـ"هنية" خلال فعاليات "مؤتمر رواد ورائدات بيت المقدس" في دورته الـ11 المنعقد في إسطنبول تحت شعار "معا ضد الصفقة والتطبيع".

وقال: "أدعو المؤتمر إلى وضع خطة وبرنامج عمل ورؤية لإسقاط صفقة القرن ومشاريع تصفية فلسطين ومواجهة التطبيع مع إسرائيل".



وأضاف أن الخطة الأمريكية المعروفة بـ"صفقة القرن"، "يتعدى خطرها إلى المنطقة ولا يقتصر أثرها على القدس وفلسطين فقط".



وتابع: "مواجهة صفقة القرن أصبحت ضرورة تستلزم منا التوحد لمواجهته".



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و"صفقة القرن" خطة أمريكية مرتقبة لتسوية سياسية بالشرق الأوسط يتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، خاصة بشأن وضع مدينة القدس المحتلة، وحق عودة اللاجئين، وحدود الدولة الفلسطينية المأمولة.



وأوضح هنية: "أننا نعيش المرحلة الأكثر خطورة على قضيتنا وعلى القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية".



ولفت إلى أن "مدينة القدس تمثل رمز وحدة الأمة بكل أطيافها واعرفها ومذاهبها، وأنها رمز القضية الفلسطينية وجوهر الصراع مع المشروع الصهيوني ولا فلسطين بدون القدس".



ودعا رئيس حركة "حماس "لإنشاء صندوق شعبي لدعم أهالي مدينة القدس".



وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أكثر من مناسبة خلال الأشهر القليلة الماضية، عن تقدم كبير في تطبيع العلاقات مع دول عربية دون أن يسميها.



وباستثناء مصر والأردن، اللتين ترتبطان بمعاهدتي سلام مع إسرائيل، لا تقيم أية دولة عربية أخرى علاقات رسمية علنية مع إسرائيل.

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