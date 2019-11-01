الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة أمريكية الصنع شمالي اليمن

اليمن/ الخليج 365

قالت جماعة الحوثي في اليمن، الجمعة، إنها أسقطت طائرة "تجسسية" أمريكية الصنع، شمالي اليمن.

جاء ذلك في بيان مقتضب للمتحدث العسكري للجماعة يحي سريع، اطلعت عليه الخليج 365. وأوضح سريع أن:"القوات الجوية لجماعته تمكنت صباح اليوم من إسقاط طائرة أمريكية الصنع نوع (سكان إيغل) التجسسية بسلاح مناسب في خطوط التماس".

Advertisements وأضاف أنه "تم إسقاطها أثناء قيامها بأعمال عدائية وتجسسية في مناطق الحدود" مع السعودية.

ولم يتطرق المصدر إلى تفاصيل أخرى. وحتى الساعة (07:25 تغ) لم تعقب قوات التحالف العربي على ما أورده "سريع". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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