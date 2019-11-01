محافظ الزلفي يتفقد أعمال لجنة ردم الأخاديد بروضة السبلة

صحيفة الخليج الإلكترونية وقف محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي ميدانيا ظهر أمس على أعمال لجنة ردم الاخاديد والمدرجات المائية في روضة السبلة حيث رافقه خلال الجولة مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بالزلفي م .عبدالعزيز بن عبدالله السلمان ورئيس بلدية المحافظة م .عبدالعزيز بن هندي العتيبي ، وقد استمع لشرح واف عن اعمال اللجنة وخطة العمل ومراحلها المنجزة من قبل م عبدالعزيز السلمان الذي بدوره أعرب عن شكره وتقديره لمحافظ الزلفي لمتابعته المستمرة وتوجيهاته في مختلف الأعمال والبرامج البيئية والتنموية موضحا أن اللجنة المشكلة من البلدية وعضوية ثلاثة أعضاء من المجلس المحلي وعدد من المواطنين وبإشراف مكتب البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة قامت قبل البدء في عملها ميدانيا برفع مساحي لروضة السبلة وحددت مواقع الأخاديد ومجاري السيول التي نتجت عن انجرافات السيول على مر الأعوام السابقة مما ساهم في تقليل استفادة أجزاء الروضة من مياه الأمطار إضافة إلى تشجير روضة السبلة ضمن مبادرة وزارة البيئة والمياه والزراعة لزراعة أربعة ملايين شجرة بحلول عام 2030 ووفقا للاستراتيجية الوطنية للبيئة التي تعمل عليها الوزارة للحفاظ على الغطاء النباتي وتنميته ومكافحة التصحر وصولا لتحقيق بيئة وموارد طبيعة مستدامة كما ثمن المهندس السلمان الدور الحيوي لرئيس بلدية المحافظة وزملائه في هذه اللجنة وأعضائها ولرجال الأعمال والأعيان الذين كان لدعمهم وآرائهم عظيم الأثر في سير أعمال اللجنة وفق الخطة المرسومة لذلك . انشر الخبر :

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