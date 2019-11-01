جامعة الملك خالد تختتم مشاركتها في أعمال التنقيب بموقع جرش الأثري

أروى عبدالله

انتهت أعمال التنقيب في موقع جرش الأثري مؤخرًا، وذلك بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة الملك خالد، بتوجيه من معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، تفعيلا لبنود مذكرة التعاون التي وقعتها الجامعة مع هيئة السياحة، والتي تهدف إلى تجسيد التوجهات الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، وتحقيق أهداف الجامعة في القيام بدور مؤثر وفاعل في دعم المجالات التي تخدم السياحة، وتسهم في المحافظة على الآثار والتراث وحمايتها وتطويرها.

وكان وكيل جامعة الملك خالد للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور سعد بن عبد الرحمن العمري قد اطلع في وقت سابق على أعمال التنقيب في موقع جرش الأثري بمنطقة عسير، والذي يشارك فيه أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة مع فريق الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بقيادة رئيس الفريق عبد العزيز اليحيا.

وأكد المشرف على فريق الجامعة أستاذ الآثار المساعد الدكتور علي بن عبدالله مرزوق حرص الجامعة على مشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلاب في مثل هذه الأعمال الميدانية مع فريق هيئة السياحة للوقوف على طرق وكيفيات التنقيب، والرفع المساحي الأثري، وطرق تسجيل المعثورات واللقى السطحية في المواقع التاريخية والأثرية، لافتًا إلى أن هذه المشاركة تعد الخامسة، حيث شارك الفريق بفعالية في أعمال التنقيب الأثري ابتداءً من الموسم السابع وحتى الموسم الثاني عشر الحالي الذي كشف النقاب عن بعض المعثورات المهمة.



يشار إلى أن موقع جرش الأثري يضم آثارًا تاريخية تعود إلى فترات قديمة وإسلامية متعاقبة، فيما يعمل فريق التنقيب على اكتشاف هذه الآثار والحصول عليها لنقلها إلى متحف عسير الأثري بعد الانتهاء من تجهيزه ليشكل بذلك عامل جذب سياحي للمملكة العربية السعودية ومنطقة عسير للتعريف بتراثها وآثارها التي تمتد إلى آلاف السنين للسياح والزائرين.