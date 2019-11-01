شكرا لقرائتكم خبر عن "قسد" تتصدى لهجوم تركى على محافظة الحسكة السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، لهجوم شنته القوات التركية على منطقة أبو رأسين (زركان) شمال محافظة الحسكة.

وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، إن اشتباكات عنيفة شهدتها محاور بمنطقة أبو رأسين (زركان)، بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من جهة، والقوات التركية والفصائل الموالية لها من جهة أخرى.

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وأضاف المرصد أن الاشتباكات ترافقت مع قصف مكثف وعنيف، أعقبه تمكن قسد من التصدى للهجوم؛ الذى تسبب بإصابة 3 مدنيين بينهم مواطنة، وصحفى أجنبي.

وكان المرصد قد أفاد، أمس، بأن الجانبين الروسى والتركى عقدا اجتماعا فى منطقة معبر الدرباسية، حيث جرى الاتفاق على بدء الدوريات المشتركة فى المنطقة اعتبارا من اليوم، حيث تم الاتفاق على المناطق التى ستخرج منها تلك الدوريات وآلية التنسيق، استعدادا لإطلاقها بعد أن كانت تأجلت على مدار اليومين الماضيين.