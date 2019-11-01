“الشرطة النسائية في دبي” تطلق مبادرة “لحياة وردية”

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

دبي: الوطن

أطلق مجلس الشرطة النسائي لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، وبالتعاون مع المركز الصحي لشرطة دبي، مبادرة “لحياة وردية”، الهادف لتعزيز مستوى الوعي الثقافي بين الموظفات والنزيلات في سجن النساء بدبي، بأهمية الفحص الدوري والمُبكر لسرطان الثدي وإجراء الفحوصات الذاتية.

وانطلقت المبادرة التي شهدها العميد مروان عبد الكريم جلفار، نائب مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في دبي، وعدد من الضباط والأفراد، باستهداف نزيلات سجن النساء في دبي للمرة الأولى، وذلك لتوعيتهن بأهمية الفحص الدوري والذاتي، وإجراء فحوصات مجانية لهن.

وقال العميد مروان عبد الكريم جلفار إن استهداف شرطة دبي للنزيلات إنما يمثل ترسيخا لمسؤوليتها المجتمعية اتجاه الأفراد كافة، كما أنها تضع صحة النزيل ضمن أولويات اهتماماتها، ويتضح ذلك من خلال المبادرات التوعوية والصحية التي تنظمها على مدار العام، مقدمة خدمات مساندة ولوازم طبية ودعما نفسيا وكل ما يلزمهم من احتياجات تحفظ كرامتهم وحقوقهم الإنسانية.

Advertisements

كما تضمنت مبادرة “لحياة وردية” تنظيم محاضرات توعوية بالتعاون مع الشركاء في القطاع الصحي، استهدفت الموظفات في الإدارات العامة ومراكز الشرطة، في مقر قيادة شرطة دبي الرئيسي، بحضور النقيب خبير عنود السعدي رئيس مجلس الشرطة النسائي لإسعاد المجتمع، والعضوات والموظفات والطالبات المرشحات في أكاديمية شرطة دبي، وذلك لتوعيتهن بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وضرورة اتباع نظام غذائي صحي مدى الحياة.

وتطرقت المحاضرة الأولى التي قدمتها الدكتورة أروى المحرزي من مستشفى أمينة التخصصي، إلى طرق العلاج والوقاية من مرض السرطان، أما المحاضرة الثانية فقد تناولت كيفية التعامل مع مرض السرطان وتأثيره على المصاب، وقدمها الدكتور باسم حامد من المركز الصحي لشرطة دبي.

واشتملت فعاليات المبادرة أيضاً على إقامة معرض طبي تضمن عيادات تخصصية مشاركة في التوعية بالأمراض والغذاء الصحي والنفسي، إلى جانب ورشة عمل حملت عنوان “الفحص الذاتي للكشف المبكر عن سرطان الثدي” قدمتها الممرضات في المركز الصحي، إضافة إلى توزيع هدايا على الموظفات والنزيلات.

1