الأسد: لم نساهم في مقتل البغدادي.. وعرفنا بالعملية من الإعلام

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قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن سوريا لم تساهم في مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، ولم تسمع عنه سوى من الإعلام.

وعن شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسوريا للمشاركة في العملية، أوضح خلال حوار له بثه التليفزيون السوري، أنه ربما يكون الهدف من وضع عدد من الدول والجهات المساهمة في تنفيذ العملية لإعطاء العملية مصداقية، مشيرا إلى أن الدول التي ذكر اسمها ستشعر أنها ليست محرجة، ولكن لديها رغبة في أن تكون جزءًا من عملية عظيمة كما حاولوا تصويرها، وسيعطي لها رصيد لمكافحة الإرهاب.

وتابع: "لسنا بحاجة لهذا الرصيد، نحن من نكافح الإرهاب ولا يوجد تواصل بيننا وبين أي مؤسسة أمريكية، ولا نعرف إذا كانت العملية حدثت أم لا من الأصل، فلم تظهر أي طائرات في الردارات أو بقايا أو جثة البغدادي، وهو نفس ما حدث لبن لادن".

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مقدم من فرانس 24

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي الاحتجاجات في العراق: سقوط قتيل في كربلاء والمتظاهرون يكسرون حظر التجول في بغداد أفاد مراسل فرانس24 بأن مصادر أمنية تحدثت عن وقوع قتيل في صفوف المحتجين في كربلاء جنوب العاصمة العراقية بغداد ليل الاثنين بعد أن فضت قوات الأمن الاعتصام بالقوة، فيما كسر المتظاهرون حظر التجول في بغداد وخرج الآلاف إلى الشوارع. وشهدت هذه الاحتجاجات مشاركة واسعة النطاق للطلاب في العديد من المدن العراقية. وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مصادر أمنية وطبية صباح الثلاثاء أن 13 شخصا قتلوا ليل الاثنين في كربلاء، وأصيب 865 آخرون. France 24

الجيش الأمريكي تخلص من جثة زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" أبوبكر البغدادي "برميها في البحر" أوردت وكالة الأنباء الفرنسية الاثنين عن مصدر في البنتاغون أن الجيش الأمريكي تخلص من جثة زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" أبوبكر البغدادي برميها في البحر. وكان البغدادي قد قتل في منطقة إدلب السورية، إثر عملية عسكرية للقوات الأمريكية. وقالت قوات سوريا الديمقراطية إن عميلا ينتمي إليها ساعد الأمريكيين في الوصول إلى البغدادي. France 24

ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات في العراق والسلطات تعلن حظر التجول في بغداد ارتفع إلى 82 شخصا عدد قتلى تجدد الاحتجاجات في العراق بعد وفاة خمسة متظاهرين الإثنين في بغداد، وفق ما أعلنت المفوضية العراقية لحقوق الإنسان. فيما أعلنت قيادة عمليات بغداد فرض حظر للتجول لست ساعات يوميا في العاصمة، تزامنا مع توافد آلاف الطلاب إلى شوارع مدن عدة في العراق من بغداد إلى البصرة جنوبي البلاد. France 24 1 إلغاء الإعدادات Advertisements إيقاف HD HQ SD LO بشار الأسد يشدد على ضرورة عودة مؤسسات الدولة إلى مناطق سيطرة الأكراد في شمال شرق سوريا France 24 مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

واستطرد: "بالمقابل إذا كانوا سيستخدمون حجج لعدم إظهارها فلنعد إلى عملية القبض على الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، أظهروا كل الصور والفيديوهات عملية القبض، وكذلك بعد مقتل ابنائه عرضوا الجثث فلماذا أخفوا كل شيء عن عمليتي بن لادن والبغدادي، هذا جزء من الخدع الأمريكية لأن السياسي الأمريكي متهم حتى يثبت العكس".

وأكد: "داعش تمثل فكر وهابي متطرف وله الآن أكثر من قرنين، وطالما أن هذا الفكر لن ينتهي أو يتراجع فمعناه أن ذلك لن يكون له تأثير سواء بموت البغدادي أو موت داعش كلها، أما البغدادي فمعروف أنه كان في السجون الأمريكية في العراق وأخرجوه ليلعب دورًا، ولا نعلم إذا كان أخفي أو استبدل فسياسة الأمريكان لا تختلف عن هوليوود، وهو خدعة وسيعاد إنتاج البغدادي، وربما سيعاد إنتاج داعش ككل تحت فكر آخر".