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الأسد: لم نساهم في مقتل البغدادي.. وعرفنا بالعملية من الإعلام

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دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن سوريا لم تساهم في مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، ولم تسمع عنه سوى من الإعلام.

وعن شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسوريا للمشاركة في العملية، أوضح خلال حوار له بثه التليفزيون السوري، أنه ربما يكون الهدف من وضع عدد من الدول والجهات المساهمة في تنفيذ العملية لإعطاء العملية مصداقية، مشيرا إلى أن الدول التي ذكر اسمها ستشعر أنها ليست محرجة، ولكن لديها رغبة في أن تكون جزءًا من عملية عظيمة كما حاولوا تصويرها، وسيعطي لها رصيد لمكافحة الإرهاب.

وتابع: "لسنا بحاجة لهذا الرصيد، نحن من نكافح الإرهاب ولا يوجد تواصل بيننا وبين أي مؤسسة أمريكية، ولا نعرف إذا كانت العملية حدثت أم لا من الأصل، فلم تظهر أي طائرات في الردارات أو بقايا أو جثة البغدادي، وهو نفس ما حدث لبن لادن".

شاهد أيضًا: الأسد يؤكد على ضرورة عودة مؤسسات الدولة إلى مناطق سيطرة الأكراد

مقدم من فرانس 24

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بشار الأسد يشدد على ضرورة عودة مؤسسات الدولة إلى مناطق سيطرة الأكراد في شمال شرق سوريا

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واستطرد: "بالمقابل إذا كانوا سيستخدمون حجج لعدم إظهارها فلنعد إلى عملية القبض على الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، أظهروا كل الصور والفيديوهات عملية القبض، وكذلك بعد مقتل ابنائه عرضوا الجثث فلماذا أخفوا كل شيء عن عمليتي بن لادن والبغدادي، هذا جزء من الخدع الأمريكية لأن السياسي الأمريكي متهم حتى يثبت العكس".

وأكد: "داعش تمثل فكر وهابي متطرف وله الآن أكثر من قرنين، وطالما أن هذا الفكر لن ينتهي أو يتراجع فمعناه أن ذلك لن يكون له تأثير سواء بموت البغدادي أو موت داعش كلها، أما البغدادي فمعروف أنه كان في السجون الأمريكية في العراق وأخرجوه ليلعب دورًا، ولا نعلم إذا كان أخفي أو استبدل فسياسة الأمريكان لا تختلف عن هوليوود، وهو خدعة وسيعاد إنتاج البغدادي، وربما سيعاد إنتاج داعش ككل تحت فكر آخر".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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