احتجاجات لبنان.. رد على خطاب عون بـ"كلمة واحدة"

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة بعد دعوة الرئيس اللبناني، ميشال عون، الخميس، إلى تشكيل حكومة جديدة من وزراء ذات "كفاءة وخبرة" مع دخول الحراك الشعبي غير المسبوق في البلاد أسبوعه الثالث، جاء الرد من المحتجين ليكون بمثابة رسالة واضحة للجميع. وبعد انتهاء كلمةعون، هتف عشرات المتظاهرين في وسطبيروت"كلهم يعني كلهم"، في إشارة إلى كافة الطبقة السياسية الحاكمة. وتوجهوا إلى عون بالقول "إرحل يعني إرحل، عهدك تسبب بالجوع" و"الشعب يريد إسقاط النظام". كما أغلق المحتجون جسر الرينغ في بيروت، وقامتقوات مكافحة الشغب بمحاولة فتح الطريق بالاتجاهين بالقوة، في حين قام محتجون بقطع طرقات عدة في البقاع شرقي لبنان. وفي مؤشر على حجم النقمة الشعبية، خرجت خلال الأسبوعين الماضيين التظاهرات الغاضبة في مناطق محسوبة على تيارات سياسية نافذة، أحرق ومزق فيها المتظاهرون صوراً لزعماء وقادة سياسيين، مما استدعى ردود فعل غاضبة من مناصريهم. وطالت الهتافات الزعماء كافة وكسرت هيبة أحاطت بالقوى السياسية التي وجدت نفسها مضطرة لسماع صخب الشارع ولتلقي اتهامات قاسية بالسرقة والفساد والنهب. اقرأ أيضاً : الرئيس اللبناني يدعو إلى تشكيل حكومة جديدة من وزراء ذات "كفاءة وخبرة" وقال عون، في كلمة متلفزة في الذكرى الثالثة لتوليه منصب الرئاسة: "يجب أن يتم اختيار الوزراء والوزيرات وفق الكفاءة والخبرة وليس وفق الولاءات السياسية واسترضاء الزعامات". وأضاف أن "لبنان عند مفترق خطير خصوصا من الناحية الاقتصادية وهو بأمس الحاجة إلى حكومة منسجمة قادرة على الإنتاج لا تعرقلها الصراعات السياسية والمناكفات ومدعومة من شعبها". وبعد نحو أسبوعين من التظاهرات الشعبية في مختلف المناطق اللبنانية، أعلن رئيس الحكومة، سعد الحريري، الثلاثاء، استقالة حكومته "تجاوبا لإرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات للمطالبة بالتغيير".

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مقدم من فرانس 24

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي الاحتجاجات في العراق: سقوط قتيل في كربلاء والمتظاهرون يكسرون حظر التجول في بغداد أفاد مراسل فرانس24 بأن مصادر أمنية تحدثت عن وقوع قتيل في صفوف المحتجين في كربلاء جنوب العاصمة العراقية بغداد ليل الاثنين بعد أن فضت قوات الأمن الاعتصام بالقوة، فيما كسر المتظاهرون حظر التجول في بغداد وخرج الآلاف إلى الشوارع. وشهدت هذه الاحتجاجات مشاركة واسعة النطاق للطلاب في العديد من المدن العراقية. وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مصادر أمنية وطبية صباح الثلاثاء أن 13 شخصا قتلوا ليل الاثنين في كربلاء، وأصيب 865 آخرون. France 24

الجيش الأمريكي تخلص من جثة زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" أبوبكر البغدادي "برميها في البحر" أوردت وكالة الأنباء الفرنسية الاثنين عن مصدر في البنتاغون أن الجيش الأمريكي تخلص من جثة زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" أبوبكر البغدادي برميها في البحر. وكان البغدادي قد قتل في منطقة إدلب السورية، إثر عملية عسكرية للقوات الأمريكية. وقالت قوات سوريا الديمقراطية إن عميلا ينتمي إليها ساعد الأمريكيين في الوصول إلى البغدادي. France 24

ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات في العراق والسلطات تعلن حظر التجول في بغداد ارتفع إلى 82 شخصا عدد قتلى تجدد الاحتجاجات في العراق بعد وفاة خمسة متظاهرين الإثنين في بغداد، وفق ما أعلنت المفوضية العراقية لحقوق الإنسان. فيما أعلنت قيادة عمليات بغداد فرض حظر للتجول لست ساعات يوميا في العاصمة، تزامنا مع توافد آلاف الطلاب إلى شوارع مدن عدة في العراق من بغداد إلى البصرة جنوبي البلاد. France 24 1 إلغاء الإعدادات Advertisements إيقاف HD HQ SD LO لبنان: الرئيس ميشال عون يدعو إلى تشكيل حكومة جديدة من وزراء ذوي "كفاءة وخبرة" France 24 مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وتلقى المتظاهرون في كافة المناطق اللبنانية خبر الاستقالة بالترحيب، إلا أنه لم يوقف تحركهم المستمر منذ 17 من أكتوبر وتسبب بشلل كامل في البلاد شمل إغلاق المدارس والجامعات والمصارف. ولا يزال المتظاهرون مصممين على البقاء في الشارع مطالبين بتسريع تشكيل حكومة جديدة يريدونها من التكنوقراط والمستقلين ومن خارج الأحزاب التقليدية. وبعد نهار هادئ نسبياً باستثناء بعض محاولات قطع الطرق التي منعها الجيش، اجتاح آلاف المتظاهرين مساء الشوارع مجدداً في مناطق عدة من بيروت إلى طرابلس شمالاً. من جانب آخر، أعلنت جمعية مصارف لبنان أن البنوك ستعيد فتح أبوابها، الجمعة، لتوفير الحاجات "الملحة" بعد أن أغلقت لأسبوعين بسبب أزمة اقتصادية وتصاعد احتجاجات في أنحاء البلاد، لكنها ناشدت العملاء أن يضعوا في اعتبارهم "مصلحة البلد". وقال بيان صادر عن الجمعية إنها تأمل بأن "يتفهم العملاء الوضع القائم وأن يتجاوبوا إيجابيا لخدمة مصالحهم ومصالح البلد في هذه المرحلة الاستثنائية". وقالت الجمعية إن البنوك ستسأنف النشاط "لتوفير الحاجات الملحة والأساسية والمعيشية ومن بينها دفع الرواتب والأجور".