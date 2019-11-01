حجب مساعدات أميركية عن لبنان بـ105 ملايين دولار

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters أسبوعان من التظاهرات الشعبية في مختلف المناطق اللبنانية

وقال المسؤولان، شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن وزارة الخارجية أبلغت الكونغرس اليوم بأن مكتب الميزانية في البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي اتخذا ذلك القرار، وفقا لوكالة "رويترز".

ولم يذكر المسؤولان سبب الحجب، وقال مصدر إن وزارة الخارجية لم توضح للكونغرس سبب القرار، فيما رفضت وزارة الخارجية التعليق.

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مقدم من AFP

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي الحياة تعود تدريجياً لطبيعتها في لبنان رغم استمرار الأزمة السياسية بدأت الحياة في لبنان تعود إلى طبيعتها تدريجياً الأربعاء بعدما فتح المتظاهرون الطرقات، غداة إعلان رئيس الوزراء سعد الحريري استقالة حكومته بعد 13 يوماً من احتجاجات شعبية غير مسبوقة عمّت كافة المناطق اللبنانية. AFP

مهاجرون يقدمون جولات سياحية في روما مطعمة بتجاربهم الشخصية لا يرى عبدول وكابا وسيديا روما كالآخرين وهم يعرّفون السياح عبر تسجيلات سمعية على أبرز معالم العاصمة الإيطالية، مستعرضين قصصهم الشخصية المطبوعة بمحنة الهجرة. AFP

صيادون في غزة يصطادون تونة زرقاء الزعانف تزن 140 كيلوغراما نجح صيادون من قطاع غزة في اصطياد سمكة من فصيلة التونة الزرقاء الزعانف تزن 140 كيلوغراما ويتجاوز طولها المترين. AFP 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD Advertisements HQ SD LO المتظاهرون في لبنان يتمسكون بمطالبهم مع دخول الحراك أسبوعه الثالث AFP مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

استقالة الحريري

وبعد نحو أسبوعين من التظاهرات الشعبية في مختلف المناطق اللبنانية، أعلن رئيس الحكومة، سعد الحريري، الثلاثاء الماضي، استقالة حكومته "تجاوبا لإرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات للمطالبة بالتغيير".

وتلقى المتظاهرون في كافة المناطق اللبنانية خبر الاستقالة بالترحيب، إلا أنه لم يوقف تحركهم المستمر منذ 17 من أكتوبر وتسبب بشلل كامل في البلاد شمل إغلاق المدارس والجامعات والمصارف.

ولا يزال المتظاهرون مصممين على البقاء في الشارع مطالبين بتسريع تشكيل حكومة جديدة يريدونها من التكنوقراط والمستقلين ومن خارج الأحزاب التقليدية.

وبعد نهار هادئ نسبياً باستثناء بعض محاولات قطع الطرق التي منعها الجيش، اجتاح آلاف المتظاهرين مساء الشوارع مجدداً في مناطق عدة من بيروت إلى طرابلس شمالاً.