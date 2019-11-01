الرئيس السوري: ترامب أفضل رئيس أمريكي وأردوغان انقلب علينا

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قال الرئيس السوري، بشار الأسد، إن دونالد ترامب أفضل رئيس أمريكي، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، انقلب على سوريا.
وجاءت تصريحات الأسد، في مقابلة مع قناة «الإخبارية السورية» الرسمية، التي قال فيها إن ترامب أفضل رئيس أمريكي، لأنه أكثر رئيس شفافية.
وقال الأسد: «ترامب يقول بصراحة، نحن نريد النفط، وهذه هي حقيقة السياسة الأمريكية».
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وتابع: «علينا ألّا نراهن على أي رئيس أمريكي، وكل ما يقوله الأمريكي ليس له مصداقية».
واستمر بقوله: «أما بالنسبة للجيش التركي، فهو الوكيل الأمريكي في هذه الحرب وعلينا أن نترك المجال للعملية السياسية وإن لم تعط نتائج نتجه باتجاه الحرب».
وواصل الرئيس السوري: «الجيش التركي في البداية كان على اتفاق مع الجيش السوري إلى أن انقلب عليه أردوغان، وعلينا ألّا نحوّل تركيا إلى عدو، وذلك بالتنسيق مع روسيا وإيران».
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.