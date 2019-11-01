الرئيس السوري: ترامب أفضل رئيس أمريكي وأردوغان انقلب علينا

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان - صورة أرشيفية

قال الرئيس السوري، بشار الأسد، إن دونالد ترامب أفضل رئيس أمريكي، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، انقلب على سوريا.

وجاءت تصريحات الأسد، في مقابلة مع قناة «الإخبارية السورية» الرسمية، التي قال فيها إن ترامب أفضل رئيس أمريكي، لأنه أكثر رئيس شفافية.

وقال الأسد: «ترامب يقول بصراحة، نحن نريد النفط، وهذه هي حقيقة السياسة الأمريكية».

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وتابع: «علينا ألّا نراهن على أي رئيس أمريكي، وكل ما يقوله الأمريكي ليس له مصداقية».

واستمر بقوله: «أما بالنسبة للجيش التركي، فهو الوكيل الأمريكي في هذه الحرب وعلينا أن نترك المجال للعملية السياسية وإن لم تعط نتائج نتجه باتجاه الحرب».

وواصل الرئيس السوري: «الجيش التركي في البداية كان على اتفاق مع الجيش السوري إلى أن انقلب عليه أردوغان، وعلينا ألّا نحوّل تركيا إلى عدو، وذلك بالتنسيق مع روسيا وإيران».