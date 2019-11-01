شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة النزاهة العراقية تصدر أوامر قبض واستقدام بحق نواب ومسئولين بتهم فساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الجمعة، أوامر قبض واستدعاء بحق نواب ومسؤولين محليين على خلفية تهم فساد وإهدار للمال العام، إلى جانب أوامر استدعاء بحق وزير وخمسة نواب حاليين ووزيرين سابقين.

وذكرت الهيئة - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أنه تم أيضا إصدار أوامر قبض بحق محافظ ورئيس مجلس محافظة حاليين، و5 مديرين عامين.

وأوضحت الهيئة أنه تم إصدار أوامر استقدام وقبض خلال الشهر الماضى بحق ٣٨ عضو مجلس محافظة من الحاليين والسابقين، وأمر استقدام بحق محافظ واحد، واثنين بمنصب رئيس مجلس محافظة من الحاليين، بالإضافة إلى 6 مديرين عامين ووكيل وزير.