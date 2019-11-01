شكرا لقرائتكم خبر عن صحف السودان تهتم بالاتفاق مع البنك وصندوق النقد الدوليين على خطة اقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهتمت الصحف السودانية الصادرة، اليوم الجمعة، بإعلان وزير المالية السودانى الدكتور إبراهيم البدوي، التوافق مع البنك وصندوق النقد الدوليين على "خارطة طريق" لإعادة تأهيل السودان اقتصاديا.

وذكرت صحيفة "الانتباهة" أن البدوى اتفق مع المؤسسات المالية الدولية على خريطة طريق لتأهيل السودان، لافتة إلى أن مفاوضات ستجرى حول برنامج الحكومة الاقتصادي، بين السودان والبنك والصندوق الدوليين، فى شهر مارس القادم.

من جانبها، لفتت صحيفة "السوداني" إلى أن موازنة السودان للعام المقبل، ستمول دوليا، ونقلت عن البدوى القول إنه سيتم تمويل الموازنة فى عام 2020، من خلال منح "أصدقاء السودان"، حيث قدمنا 20 مشروعا عاجلا لمعالجة عدة قضايا، فى قطاعات مختلفة، ولأول مرة الموازنة ستستند إلى أهداف التنمية المستدامة وستركز على القطاع الاجتماعى من التعليم والصحة، بالإضافة إلى برنامج واسع للحماية الاجتماعية، وزيادة احتياطى بنك السودان فى إطار التحضير لمعالجة سعر الصرف.

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وأبرزت صحيفة "التيار" حديث وزير المالية السوداني، عن عقد مباحثات مع مؤسسات دولية وخاصة معنية باستعادة الأموال المهربة، بهدف وضع خطة لاستعادة أموال السودان المنهوبة، من الخارج.

وكان وزير المالية السودانى عاد أمس، قادما من الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما ترأس وفد السودان إلى اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين، ومجوعة "أصدقاء السودان"، حيث التقى مع مسئولين فى وزارتى الخارجية والخزانة الأمريكيتين، وعقد اجتماعات مع المؤسسات المالية الدولية، وصناديق عربية ودولية.