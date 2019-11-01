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بنوك لبنان تستأنف عملها للمرة الأولى فى أسبوعين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنفت بنوك لبنان استقبال العملاء اليوم الجمعة، للمرة الأولى فى أسبوعين بعد موجة احتجاجات غير مسبوقة أدت إلى استقالة رئيس الوزراء، مع اصطفاف أعداد محدودة من العملاء مع إعادة فتح البنوك لأبوابها.

 

وقال شاهد من رويترز إنه فى فرع بلوم بنك، أحد أكبر بنوك لبنان، فى شارع الحمراء، دخل نحو عشرة عملاء إلى البنك مع فتح أبوابه بعد الساعة الثامنة صباحا. وزاد العدد بعد ذلك إلى 20.

 

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وقال شاهد من رويترز إنه فى منطقة السوديكو، اصطف نحو 20 شخصا خارج فرع فرنسبنك وانتظر نحو 15 خارج فرع بنك عودة.

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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