شكرا لقرائتكم خبر عن بنوك لبنان تستأنف عملها للمرة الأولى فى أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنفت بنوك لبنان استقبال العملاء اليوم الجمعة، للمرة الأولى فى أسبوعين بعد موجة احتجاجات غير مسبوقة أدت إلى استقالة رئيس الوزراء، مع اصطفاف أعداد محدودة من العملاء مع إعادة فتح البنوك لأبوابها.

وقال شاهد من رويترز إنه فى فرع بلوم بنك، أحد أكبر بنوك لبنان، فى شارع الحمراء، دخل نحو عشرة عملاء إلى البنك مع فتح أبوابه بعد الساعة الثامنة صباحا. وزاد العدد بعد ذلك إلى 20.

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وقال شاهد من رويترز إنه فى منطقة السوديكو، اصطف نحو 20 شخصا خارج فرع فرنسبنك وانتظر نحو 15 خارج فرع بنك عودة.