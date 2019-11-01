اليونسكو تدرج مدنًا عربية بقائمة "المدن المبدعة" بعدة مجالات

العراق/علي محمد/الخليج 365

أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلم، اليونيسكو، الخميس، عددًا من المدن العربية، من بيها مدينة السليمانية شمالي العراق على قائمة "المدن المبدعة" في مجال الأدب.

جاء ذلك في قائمة أعلن عنها اليونسكو تتألف من 66 مدينة مبدعة جديدة من دول مختلفة حول العالم، بحسب بيان صادر عن المنظمة بمناسبة اليوم العالمي للمدن الموافق 31 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام.

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وذكر البيان أن "شبكة اليونسكو للمدن المبدعة ستضم كلا من العاصمة اللبنانية بيروت ومدينة السليمانية بإقليم كردستان في شمال العراق بصفتهما مدينتين للأدب، ومدينتي رام الله الفلسطينية والصويرة المغربية بصفتهما مدينتي الموسيقى، وكذلك مدينة المحرّق بالبحرين عن فئة التصميم، والشارقة بالإمارات العربية المتحدة بصفتها مدينة الحرف والفنون الشعبية".

وتلتزم مدن اليونسكو المبدعة بوضع الثقافة في صميم استراتيجياتها الإنمائية، وتبادل أفضل الممارسات فيما بينها.

وقالت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، بمناسبة اليوم العالمي للمدن "تحرص المدن المبدعة في جميع أرجاء العالم، كلّ منها بطريقتها، على جعل الثقافة ركيزة من الركائز التي تبني عليها استراتيجياتها، وليس مجرد عنصر ثانوي فيها.. ويشجع ذلك على الابتكار السياسي والاجتماعي، ويتسم بأهمية خاصة للأجيال الشابة".

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