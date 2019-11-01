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الملك سلمان يلتقي ديفيد كاميرون

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اسماء السيد - الرياض: استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، في الرياض، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، ديفيد كاميرون، واستعرض اللقاء علاقات الصداقة بين وبريطانيا، والموضوعات المشتركة.

حضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وسفير بريطانيا لدى السعودية سيمون بول كوليس.

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