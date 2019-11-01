شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. هطول أمطار فى الإمارات ومستقر فى السعودية والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد طقس الخليج، اليوم الجمعة ، استقرارا نسبيا فى حالة الجو بمعظم دول الخليج، فيما يكون هناك سقوط أمطار بالأمارات ومعتدلا فى البحرين.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم سماء صحو إلى غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية، كذلك على أجزاء من المنطقة الشمالية فى حين يكون الطقس مستقر على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً بوجه عام، وتظهر بعض السحب الركامية شمالاً، قد يصاحبها سقوط أمطار آخر الليل وصباح الجمعة، يصبح رطبا ليلاً مع احتمال تشكل الضباب غرباً، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً.حركة الرياح: شمالية غربية / 20 – 30 كم/ ساعة، تصل إلى 40 كم/ساعة أحياناً.الخليج العربي: متوسط – مضطرب الموج.

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فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:13 والمد الثانى عند الساعة 05:04 الجزر الأول عند الساعة 08:52 والجزر الثانى عند الساعة 22:17 بحر عمان: متوسط الموج.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس اليوم الجمعة فى مملكة البحرين سيكون معتدلاً مع بعض السحب وتصاعد الأتربة فى بعض المناطق خلال النهار.

الرياح شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 18 إلى 23 عقدة احياناً خلال النهار، تحذير عن رياح قوية السرعة لذا يرجى أخذ الحيطة والحذر.

ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام فى عرض البحر، درجة الحرارة العظمى 31 درجة مئوية والصغرى 25 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 70% والصغرى 20%، أعلى مد فى الساعة 7:43صباحاً وفى 8:28 مساء، وأدنى جزر فى الساعة 2:14 مساء وفى الساعة 2:35 صباحاً، شروق الشمس فى تمام الساعة 5:47 صباحاً والغروب عند الساعة 4:56 مساء.