الشرطة العراقية: مقتل 3 إرهابيين من تنظيم داعش فى كمين جنوب غرب كركوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قوات الحشد الشعبى العراقى، الخميس، عن قتل 3 عناصر بتنظيم "داعش" الإرهابى بكمين جنوب غرب محافظة كركوك. وقالت هيئة الحشد - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "قوة من اللواء 16 فى الحشد الشعبى نصبت كمينا محكما لعناصر بتنظيم داعش الإرهابى فى قرية تل الجول جنوب غرب كركوك، مما أسفر عن قتل ثلاثة عناصر بالتنظيم".

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