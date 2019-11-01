شكرا لقرائتكم خبر عن الأسرى الفلسطينيين: نيابة الاحتلال تقرر دفن جثمانى شهيدين فى مقابر الأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغت نيابة الاحتلال الإسرائيلية، الخميس، محامى هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين محمد محمود، نيتها دفن جثمانى الشهيدين مصباح أبو صبيح وفادى قنبر فى مقابر الأرقام خلال الأيام القليلة القادمة.

وأوضحت الهيئة، فى بيان لها، أن نيابة الاحتلال ستقوم بإرسال رقم قبر كل منهما لعائلات الشهدين ولمحامى الهيئة، ونددت الهيئة بأشد العبارات، هذه السياسة الهمجية، قائلة "إن هذا القرار العنصرى والمتطرف والذى يفوح بالإرهاب والكراهية، جاء انسجاما وتماهيا مع قرار ما تسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية الصادر قبل نحو شهرين والذى يجيز للسلطات الإسرائيلية استمرار احتجاز جثامين الشهداء بصورة تخالف أسس القانون الدولى وآدمية الإنسان".

وذكرت الهيئة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تحتجز جثمان الشهيد مصباح أبو صبيح، الذى استشهد فى أكتوبر 2016 بتهمة قيامه بعملية إطلاق نار فى القدس أدت لمقتل جنديين، والشهيد فادى قنبر، بادعاء تنفيذه عملية دهس بشاحنة بالقدس فى كانون الثانى عام 2017، أدت لمقتل أربعة جنود من جيش الاحتلال.

وربما تكون إسرائيل الدولة الوحيدة فى العالم التى تفرض عقوبات على الجثث، حيث أنها تحتجز أعداداً غير معروفة من جثث الشهداء الفلسطينيين والعرب الذين استشهدوا فى مراحل مختلفة من الكفاح الوطني.

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وأقامت إسرائيل لهذه الغاية مقابر سرية عرفت باسم مقابر الأرقام، حيث كشف النقاب عن أربع مقابر كهذه، فضلاً عن احتجاز جثث أخرى فى ثلاجات.

والمقابر السرية عبارة عن مدافن بسيطة، محاطة بالحجارة بدون شواهد، ومثبت فوق القبر لوحة معدنية تحمل رقماً معيناً، ولهذا سميت بمقابر الأرقام لأنها تتخذ الأرقام بديلاً لأسماء الشهداء، ولكل رقم ملف خاص تحتفظ به الجهة الأمنية المسؤولة، ويشمل المعلومات والبيانات الخاصة بكل شهيد.

وتماطل سلطات الاحتلال ومنذ سنوات فى قضية استرداد جثامين الشهداء مستخدمة ذرائع واهية كثيرة كان آخرها استخدام الجثامين ورقة للتفاوض حول الجنود الإسرائيليين المحتجزين فى غزة لدى حركة حماس، مع العلم بأن احتجاز جثامين الشهداء بدأ قبل إنشاء حركة حماس بل أن سياسة احتجاز الجثامين متجذرة فى عقلية الاحتلال الإسرائيلى منذ بدايته وليس لأسباب أمنية كما تدعي، كما أنها اعترفت وفى كثير من جلسات المحاكم بأن هناك إهمالا فى الاحتفاظ بجثامين الشهداء بل وفقدان جزء كبير منهم كما فى قضية الشهيد أنيس دولة الذى استشهد داخل السجن وتنكر مصلحة السجون وقيادة الجيش أى معلومات حول جثمانه.