خادم الحرمين الشريفين يستقبل ديفيد كاميرون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الخميس بالرياض رئيس وزراء بريطانيا الأسبق ديفيد كاميرون. وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه جرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة بين المملكة وبريطانيا، والموضوعات ذات الاهتمام.

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