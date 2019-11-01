شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 4 فلسطينيين فى القدس ويقمع وقفة تضامنية مع الأسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، مساء الخميس ، 4 فلسطينيين خلال قمع وقفة فى منطقة باب العمود بمدينة القدس تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام فى سجون الاحتلال.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال حاصرت وقفة للأسرى فى منطقة باب العمود بمدينة القدس المحتلة، وخلال ترديد هتاف "حرية..حرية" قامت القوات بملاحقة المشاركين واعتقلت محامية وشاب وفتاة وحولتهم للتحقيق فى مركز شرطة الاحتلال بشارع صلاح الدين فى مدينة القدس.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال حاولت إبعاد المواطنين عن منطقة باب العمود.