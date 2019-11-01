عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فضيحة واتساب.. تجسس على مسؤولين كبار في 20 دولة

الجمعة 1 نوفمبر 2019

الخليج 365

كشفت مصادر مطلعة على تحقيق في شركة واتساب للرسائل القصيرة عن أن مسؤولين كبارا في دول عديدة حليفة للولايات المتحدة كانوا هدفا لبرنامج قرصنة استخدم تطبيق واتساب للسيطرة على هواتف مستخدمين.



وقالت مصادر مطلعة على التحقيق الداخلي في واتساب المملوكة لفيسبوك إن جزءا "كبيرا" من الضحايا المعروفين مسؤولون حكوميون وعسكريون كبار في 20 دولة على الأقل بـ5 قارات.

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ورفعت واتساب دعوى، الثلاثاء، ضد شركة "إن.إس.أو غروب" الإسرائيلية لتطوير أدوات تسلل إلكتروني.

وتزعم واتساب أن الشركة الإسرائيلية طورت وباعت منصة تسلل استغلت ثغرة في خوادم مملوكة لواتساب لمساعدة عملاء على التسلل لهواتف محمولة تخص 1400 مستخدم على الأقل.

وقالت مصادر مطلعة على التحقيق إن بعض الضحايا في الولايات المتحدة والمكسيك وباكستان والهند.