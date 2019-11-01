«النواب» الأمريكي يطلق رسمياً إجراءات عزل الرئيس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صوت مجلس النواب الأمريكي أمس الخميس، بأغلبية ساحقة لإطلاق إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب، الذي ندّد بالعملية واعتبرها «أكبر حملة مطاردة سياسية» في التاريخ الأمريكي.

وأطلق مجلس النواب مرحلة جديدة ومعلنة للتحقيق في اتهامات بحق الرئيس دونالد ترامب حيث صوت لأول مرة على المضي في إجراءات عزله. وصوت المجلس بأغلبية 232 صوتاً مقابل 196 صوتاً لإطلاق العملية رسمياً، وقالت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي قبل التصويت «اليوم، يأخذ مجلس النواب الخطوة التالية في إجراءاتنا لعقد جلسات استماع مفتوحة أمام لجنة الاستخبارات في المجلس حتى يرى عامة الناس الحقائق بأنفسهم». وكتبت رئيسة مجلس النواب أنه بفضل هذا النص «سيتمكن الأمريكيون من سماع كيف استغل الرئيس صلاحياته مباشرة».

من جانبه، وصف ترامب بدء إجراءات عزله ب«أكبر مطاردة ساحرات» في تاريخ الولايات المتحدة بعد تصويت مجلس النواب. وقال ترامب: «خدعة المساءلة والعزل التي يطرحها مجلس النواب تلحق الضرر البالغ بسوق الأوراق المالية الأمريكي، لكن الديمقراطيون لا يهتمون». وأعاد ترامب نشر تغريدات داعمة له على موقع تويتر صباح الخميس، مصدرها محافظون يدعون إلى التجمع حول ترامب في وجه «مهزلة الديمقراطيين» الذين «لا يرغبون إلا في السعي إلى إلغاء انتخابات 2016».

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وبدوره، قال البيت الأبيض تعليقاً على قرار مجلس النواب الأمريكي، إن «الديمقراطيين لم يفعلوا أي شيء، إلا الانتهاك الصارخ غير المقبول للوائح وقوانين مجلس النواب، بمضيهم قدماً في إجراءات العزل». بحسب «رويترز». وأضاف البيت الأبيض «الرئيس ترامب لم يرتكب أي خطأ والديمقراطيون يعلنون ذلك». وأوضح البيت الأبيض، «الإجراءات حول المحاكمة البرلمانية غير المشروعة لا تضر الرئيس وإنما الشعب».

وكانت بيلوسي قررت في 24 سبتمبر/‏أيلول وضع حزبها على الطريق الشاق الذي تمثله «إجراءات عزل الرئيس» بعد الكشف عن مضمون مكالمة هاتفية بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال الصيف.

وفي هذا الاتصال، طلب ترامب من الرئيس الأوكراني التحقيق بشأن خصمه جو بايدن وأعمال ابنه هانتر بايدن في أوكرانيا. لذلك يتهم الديمقراطيون ترامب باستغلال سلطته لغايات شخصية، لأن بايدن هو الأوفر حظاً لمنافسته في الانتخابات الرئاسية في 2020. ويبدي ترامب استياء واضحاً، ويؤكد أن محادثته «لا مآخذ عليها»، وأن «انقلاباً» يستهدفه.

وكان مجلس النواب رفض مشروع قانون للجمهوريون، يمنع التحقيق الخاص ببدء إجراءات مساءلة ترامب تمهيداً لعزله، بحسب ما أعلنته صحيفة «الغارديان» البريطانية. ويتم حالياً مساءلة القائم بأعمال رئيس الاستخبارات الوطنية الأمريكية، حول سبب رفضه لأسابيع مشاركة التقرير السري مع الكونجرس الأمريكي. ويشترط قانون فيدرالي، ضرورة إرسال مثل تلك الشكاوى أو التقارير مباشرة إلى الكونجرس الأمريكي، عقب إطلاع المفتش العام عليها، لكن ماغوير عطل التقرير لأسابيع. (وكالات)