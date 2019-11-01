شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل وزارى مرتقب فى الحكومة الأردنية منتصف الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وسائل إعلام أردنية ان التعديل الوزارى على حكومة الدكتور عمر الرزاز سيكون منتصف الاسبوع المقبل بحسب موقع " عمون" الأردنى . كما علمت أن المرشح الأقوى لشغل منصب وزير التعليم العالى الدكتور محمد ابو قديس الرئيس السابق لجامعة اليرموك. Advertisements وأكدت مصادر "عمون" إلى أن التعديل الوزارى سيشمل وزارات النقل والزراعة بالإضافة إلى فصل التعليم العالى عن التربية والتعليم والثقافة عن الشباب.

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