459 مليوناً مكاسب «دبي للاستثمار»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت دبي للاستثمار، عن تحقيق أرباح صافية 459 مليون درهم خلال 9 أشهر، مقارنةً مع 724 مليون للفترة ذاتها من العام الماضي. وتشمل الأرباح عناصر استثنائية تتعلق بمكاسب عمليات الدمج والاستحواذ بقيمة 64 مليون، و333 مليون للفترات والنتائج المعنية دون الأخذ بالحسبان قابليتها للمقارنة.

وبلغ إجمالي الدخل خلال 2.12 مليار، بينما وصل قيمة الأصول 20.64 مليار بنهاية الربع الثالث، في حين سجل العائد السنوي على السهم 5.13%.

وقال خالد بن كلبان، العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين: تحقق دبي للاستثمار باستمرار نتائج تشغيلية قوية، وقد واصلت بهذا الاتجاه هذا العام أيضاً. وعند استثناء المكاسب التي تحققت لمرة واحدة من عمليات الاندماج والاستحواذ، والمكاسب المحققة عن التقييم العادل للاستثمارات، ترتفع الأرباح 104 ملايين درهم.