رحيل الشاعر الأردني أمجد ناصر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد صراع طويل مع المرض توفي الشاعر الأردني أمجد ناصر مساء أمس الأول عن عمر 64 عاماً. ونعته الأوساط الثقافية والأدبية العربية، كما نعته وزارة الثقافة الأردنية بوصفه أحد رموز شعراء الحداثة الشعرية العربية. وناصر ولد في الرمثا عام 1955، ودرَسَ العلوم السياسية في اليمن وبدأ عمله الكتابي في الصحافة العربية في بيروت وقبرص، وانتهى به المطاف في لندن التي استقر بها في سنواته الأخيرة.

أصدر ناصر العديد من المجموعات الشعرية كما حصل على العديد من الجوائز بينها: جائزة "محمّد الماغوط للشعر" من وزارة الثقافة السورية في عام 2006، كما حصل على جائزة "الدولة التقديرية في حقل الآداب" في الأردن، ووسام الإبداع والثقافة والفنون الذي منحه إياه الرئيس الفلسطيني محمود عباس تقديراً لدوره في إغناء الثقافة العربية.

أصدر ناصر الذي يطلق عليه ألقاب كثيرة منها «عرار الأردن» نحو 40 مجموعة شعرية.