سلطان: الشعر يحفظ موروثنا الثقافي والعربي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أكد صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، دور الشعر في الحفاظ على الموروث الثقافي العربي، ودعم اللغة العربية، وإعادتها إلى مكانتها المرموقة التي أسهمت في تطور البشرية، ونقلت الحضارة الإسلامية بمختلف فنونها ومكوناتها لمختلف القارات.

جاء ذلك خلال لقاء سموّه صباح أمس، مديري بيوت الشعر في الوطن العربي، مرحباً في مستهل اللقاء بضيوفه في مجلسه الأدبي، بدارة الدكتور سلطان القاسمي، الذي تنطلق أولى فعالياته بالاحتفاء بالشعر والشعراء.

وتناول سموّه تاريخ الشعر ونشأته، وإسهامه الكبير في التواصل، ونقل الثقافة العربية من جيل إلى آخر، ودوره في إبراز كثير من المثقفين والأدباء.

وأشار إلى ضرورة الاهتمام باللغة العربية التي تشكل مصطلحاتها الغنية، أداة رئيسية للشعر العربي، مؤكداً أن تطويرها يكون بالمعطيات التي تنقلها وتؤثر في المجتمعات، مثل وسائل الإعلام واللوحات الإعلانية والرسمية والفنون، فضلاً عن تطوير المناهج الدراسية التي تسهم بشكل كبير في تأسيس أجيال متمكنة ومحبة للغة العربية.

ولفت سموّه، إلى عدد من مميزات الشعر العربي، مثل الحماسة والتذوق، ومناقشة شؤون وقضايا المجتمع. مؤكداً حاجة مجتمعاتنا العربية إلى حماسة الشعر التي تثير المشاعر، للنهوض بثقافة الأمة العربية والإسلامية وهويتها.

وتطرق اللقاء إلى الحديث عن إشراك الشباب في مختلف فعاليات الشعر واحتواء مواهبهم ومهاراتهم الإبداعية، لتأسيس جيل من الشعراء يحملون الإرث الثقافي، ويعملون على النهوض به.

فيما ثمن مديرو بيوت الشعر، جهود صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، في دعم الثقافة العربية، وحرصه على كل ما ينهض بالأمة العربية والإسلامية، ويخدم الثقافة العربية.

واستمع سموّه إلى ملخص عن الأنشطة والبرامج والفعاليات التي تنظمها بيوت الشعر.

حضر اللقاء عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة، ومحمد حسن خلف، المدير العام لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ومحمد إبراهيم القصير، مدير الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة، والدكتور محمد صافي المستغانمي، الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة.