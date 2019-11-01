شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كثيف فـي ثاني أيام «الشارقة للكتاب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد معرض الشارقة الدولي للكتاب في ثاني أيامه أمس إقبالاً كثيفاً من مختلف فئات المجتمع، وهو الأمر الذي يبرز المكانة التي بات يحتلها المعرض لدى الجميع، ويبشر في الوقت نفسه بمستقبل مشرق للقراءة في مجتمعنا. في طرقات المعرض بإمكان المتجول أن يشاهد وجوهاً تبحث عن المعرفة بشغف وحب، أطفالاً وطلاباً، شباباً وكباراً.. الخ، الكل هنا في إكسبو الشارقة يرتوي من نهر الكتاب الذي لا يبخل على أي إنسان بالمعلومة أو الفكرة، بالقصة أو التاريخ، فروافد الكتاب ممتدة ودائمة. ولنا أن ننظر إلى الغد بأمل وتفاؤل فنحن في الشارقة بتنا نعيش على روافد نهر الكتاب.
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