البرلمان العربي: المساس بأي دولة استهداف للجميع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، أن فلسطين وقدسها، وأرضها السليبة، ومعاناة شعبها الصامد، تظل قضية البرلمان المحورية، وهمه الأول، مطالباً المجتمع الدولي بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، والتحرك الفوري والعاجل لإلزام القوة القائمة بالاحتلال «إسرائيل» بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ووقف السياسات العنصرية التي تنتهجها قوة الاحتلال كل يوم بحق الشعب الفلسطيني من قتل وترهيب واعتقال وتهجير وتدنيس للمقدسات، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وأكد السلمي، في كلمته التي ألقاها، أمس، خلال الجلسة الأولى لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي التي عقدت بالقاهرة، تضامن البرلمان العربي ووقوفه مع مصر، ودعمها في حماية أمنها المائي والحفاظ على حقوقها القانونية والتاريخية وحصتها الثابتة في نهر النيل، مطالباً إثيوبيا انطلاقاً من العلاقات التاريخية بين الشعبين العربي والإثيوبي بعدم الإضرار بحصة مصر من نهر النيل والتي تمثل عصب الحياة للشعب المصري.

ودان السلمي، التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وما تمثله من تهديدات للأمن القومي العربي وصلت إلى درجة عالية من الخطورة لا يمكن السكوت عنها، مؤكداً تضامن البرلمان العربي مع السعودية لحماية منشآتها الحيوية والاقتصادية.

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وأكد رئيس البرلمان العربي، أن فلسطين وقدسها، وأرضها السليبة، ومعاناة شعبها الصامد، تظل قضية البرلمان المحورية، وهمه الأول، مطالباً المجتمع الدولي بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، والتحرك الفوري والعاجل لإلزام القوة القائمة بالاحتلال «إسرائيل» بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ووقف السياسات العنصرية التي تنتهجها قوة الاحتلال.

وحث البرلمان العربي، كافة القوى السياسية والشعبية اللبنانية على الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب اللبناني التي خرج من أجلها في تظاهرات عمت كافة المدن بكل طوائفه وأعراقه المختلفة.

وشارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاجتماع؛ حيث ضم الوفد في عضويته: عائشة سالم بن سمنوه، رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وخالد علي بن زايد الفلاسي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وجاسم عبدالله النقبي، عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ومحمد أحمد اليماحي، عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي.

وقال محمد اليماحي: إن الجلسة ناقشت العديد من الموضوعات التي تهم الوطن العربي، فضلاً عن التطورات الأخيرة ومستجدات الأوضاع في عدد من دول المنطقة منها العراق وليبيا ولبنان واليمن والصومال، ودعم العملية السياسية في ليبيا.(وكالات)