لاصق بديل للغرزيغلق الجروح في 5 ثوانٍ



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابتكر علماء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة تقنية جديدة عبارة عن شريط لاصق، يعمل على إغلاق الجروح خلال 5 ثوان فقط.

وأوضح العلماء أنهم أثبتوا أن هذه الأشرطة نجحت خلال التجارب التي أجريت على الجروح الصعبة في أجسام الفئران والخنازير. وأوضحوا أن الشريط ظل ملتصقاً بقلوب الفئران لعدة أيام.

وأشاروا إلى أنهم استلهموا فكرة الشريط من العناكب التي تستخدم المواد اللزجة للإمساك بالفريسة، مشيرين إلى أنه يعالج بسهولة

لاصق بديل للغرز

الأنسجة الهشة في الرئة والأمعاء.

ولا تقف مزايا التقنية الطبية الجديدة على رتق الجروح فقط، إذ يمكنها أن تنقذ الحياة عبر وقف النزيف الذي قد يعقب عمليات الجراحة في المعدة، وقد يفضي أحياناً إلى تعفن الدم.

وقال أحد المشاركين في ابتكار الشريط، إن العالم يشهد 230 مليون عملية جراحية كبيرة سنوياً، وكثير منها يحتاج إلى رتق مكانها بالغرز، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى إتلاف الأنسجة وترك الندوب.