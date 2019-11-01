مذكرة تفاهم للنهوض بمعارف الأجيال الجديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

وقعت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، والمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، صباح أمس، مذكرة تفاهم تهدف إلى النهوض بمعارف وثقافة أجيال المستقبل من الأطفال واليافعين والشباب، وتنشئتهم على حب القراءة والمعرفة، ومضاعفة الجهود الثقافية المتبادلة والرامية إلى الارتقاء بمسيرة النهضة المجتمعية وتدعيم أسس الثقافة التي تعتبر المحرّك الأساسي والحقيقي للتطوير في الإمارات.

وقع الاتفاقية الشيخ سالم القاسمي الوكيل المساعد لقطاع التراث والفنون في وزارة الثقافة، ومروة عبيد العقروبي، رئيسة المجلس، وذلك على هامش فعاليات المعرض.

وتنص الاتفاقية على ضرورة الاهتمام بالمحتوى المعرفي للأطفال واليافعين، وإتاحة الفرصة أمامهم للاطلاع على الكتب ذات المضامين الأدبية والفنية العالية، كما تقضي بتقديم محتوى أدبي يُثري مخزون هذه الفئة معرفياً ويرتقي بها، في ما تتولى الوزارة تقديم مختلف أنواع الدعم والتسهيلات اللازمة لتعزيز المحتوى الثقافي.

واتفق الطرفان على أهمية دعم وتشجيع وتطوير مهارات المواهب الوطنية الشابة في عدة مجالات، مثل التأليف والنشر والفنون البصرية، بهدف النهوض بواقع أدب الأطفال واليافعين في الدولة، حيث ستتولى الوزارة إعداد وإطلاق مجموعة من الخطط والبرامج الوطنية، بالتعاون مع المجلس لاكتشاف ودعم الموهوبين في الدولة وتنميتهم وتمكينهم وفق أفضل الممارسات العالمية.

كما تتولى الوزارة وفق بنود المذكرة، تصميم وإطلاق حاضنات ومسرعات لصقل مهارات الموهوبين، وتحديد الأطر والقوانين والسياسات اللازمة لتنظيم قطاع الموهوبين في الدولة، إلى جانب التنسيق مع الوزارات والمعنيين من أجل تطوير وإدارة مناهج دراسية ثقافية متميزة لدعم المسار المستقبلي للصناعات الإبداعية، على أن يقوم المجلس بالتعاون مع الوزارة بتقديم الدعم اللازم لاكتشاف ورعاية الموهوبين، بهدف ضمان حصر الطاقات الموهوبة في مجال أدب الأطفال واليافعين وبناء قدراتها، ودعم مسيرتها الإبداعية للوصول إلى آفاق واعدة.

وأكد الشيخ سالم القاسمي أن الاتفاقية مع المجلس من شأنها تحفيز جهود الوزارة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في تمكين القطاع الثقافي بالدولة، من خلال اكتشاف وتطوير المواهب الوطنية وتنميتها لإنتاج محتوى ثقافي بمستوى عالمي متميز، يسهم في توسيع المدارك الفكرية للأطفال، ويزرع فيهم حب وشغف المطالعة.

وقال: «تعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة باتجاه تفعيل الحراك الثقافي عبر شراكة استراتيجية مع المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، لإطلاق البرامج والأنشطة المحفزة للفئات المستهدفة من الأطفال واليافعين بغية بناء جيل مُدرك ومستوعب لأهمية القراءة والممارسات الإبداعية كضرورة أساسية لمواجهة تحديات المستقبل، وتحقيق التنافسية في عالمنا اليوم وغداً».

وأشار إلى أن الاتفاقية ستكون بمثابة الحجر الأساس لمجموعة من الأنشطة التي ستتضمن تحفيز التفاعل المجتمعي مع المبادرات المشتركة التي ستقوم الوزارة والمجلس بإطلاقها في المراكز الثقافية التابعة للوزارة، والتي من شأنها توسيع نطاق منصات التفاعل مع أنشطة الوزارة ومشاريعها المشتركة مع المؤسسات التي تشاركها الرؤية والأهداف.

من جانبها، قالت مروة عبيد العقروبي: «نحرص في المجلس على توفير كل ما يلزم من أجل الارتقاء بثقافة ومعارف الأجيال الجديدة من أطفال وشباب ويافعين، وقمنا بتفعيل مجموعة من البرامج التنموية التي تخدم تطوير خبرات ومعارف الأجيال الجديدة على مدار السنوات السابقة، وها نحن اليوم نشهد تعاوناً جديداً مع وزارة الثقافة، يصب في مصلحة بناء الفرد على العلم والمعرفة والثقافة، لنسهم في تأسيس جيل قادر على خدمة حاضر ومستقبل بلاده».

وتابعت: «إن النهوض بالأجيال الجديدة يتطلب اتحاد مختلف الجهود، فالحديث عن اليافعين والشباب يعني الحديث عن مستقبل الدولة والمجتمع الإماراتي والمشروع الحضاري للإمارات؛ لهذا نواصل العمل مع مختلف الجهات التي تشترك معنا في الأهداف لنصل إلى الطموحات والآمال المرجوة، خاصة أن النهوض بمعارف الأجيال الجديدة والارتقاء بوعيها يتطلبان العمل لأعوام وعقود متواصلة بجهد والتزام كبيرين».

واتفق الطرفان على إنتاج عمل فني مرئي يتم إطلاقه تزامناً مع الحملة القرائية «اقرأ، احلم، ابتكر»، حيث ستدعم الوزارة إنتاج العمل وتساعد في عرضه على قنوات التواصل الاجتماعي والمحطات المختلفة، فيما يقوم المجلس بالإشراف على إنتاج هذا العمل بالطريقة المناسبة، تزامناً مع الحملة القرائية.