رويترز: أمريكا تحجب مساعدات أمنية للبنان حجمها 105 ملايين دولار

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر مسؤولان، أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ستحجب مساعدات أمنية للبنان حجمها 105 ملايين دولار، وذلك بعد يومين من استقالة رئيس وزرائه سعد الحريرى.

وقال المسؤولان شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن وزارة الخارجية أبلغت الكونجرس، الخميس، بأن مكتب الميزانية في البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي اتخذا ذلك القرار.

ولم يذكر المسؤولان سبب الحجب، فيما قال مصدر إن وزارة الخارجية لم توضح للكونجرس سبب القرار.