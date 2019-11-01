مقتل عنصر أمنى بالشرطة العراقية واصابة 5 بهجوم لـ"داعش" شمالى بغداد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، الخميس، عن مقتل منتسب بالجيش واصابة خمسة اخرين بهجوم لتنظيم "داعش" الإرهابى أعقبه انفجار عبوتين ناسفتين شمالى بغداد. وقالت الخلية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "عناصر من عصابات داعش الإرهابية هاجمت نقطة تابعة للفوج الثالث باللواء 59 بالجيش العراقى فى منطقة تل مرمرة فى قضاء الطارمية شمالى العاصمة بغداد بالأسلحة الخفيفة، وأثناء ذلك انفجرت عبوتين ناسفتين، مما أدى الى مقتل أحد المنتسبين وإصابة ٥ آخرين".

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