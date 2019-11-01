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حرائق كاليفورنيا تشرد الآلاف وتلتهم المباني

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

اندلعت حرائق جديدة أمس (الخميس) قرب لوس أنجليس نتيجة رياح شديدة، ما أسفر عن موجات إجلاء جديدة في جنوب ولاية كاليفورنيا.

وأفادت فرق الإطفاء المحلية، بأن حريقاً نشب في منطقة هيلسايد فاير في في سان-برناردينو، على بعد 100 كيلومتر شرق لوس أنجليس، ونتج عنه حرق عدة مبان فيما صدر أمر بإخلاء جزء من المدينة التي تضم قرابة 200 ألف نسمة.

وأضافت أنه بعد قليل من ذلك، اندلع حريق آخر في وادي جوروبا على بعد بضعة كيلومترات جنوب سان برناردينو، أسفر أيضاً عن إحراق ممتلكات وعمليات إجلاء.

في موازاة ذلك، أعلنت شركة “اديسون” لتوريد الكهرباء أنّها قد تقطع التغذية عن خطوط توزيع تجنباً لوقوع حوادث ماس كهربائي من شأنها إشعال حرائق جديدة، ونتيجة ذلك، يواجه نحو 64 ألف مستخدم قطع التيار عنهم.

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وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية رياحاً بسرعة تتراوح بين 65 كيلو متراً و100 كيلو متر في الساعة، قبل أن تهدأ في فترة بعد الظهر.

ونجت مكتبة رونالد ريغان الرئاسية أمس بأعجوبة من حريق قرب لوس أنجليس.

وسمّي الحريق بـ”ايزي فاير”، وقد اندلع في وادي سيمي في شمال غرب لوس أنجليس، قبل أن يتمدد خلال النهار على مساحة 600 هكتار، بحسب فرق الإطفاء، وجرى احتواؤه بنسبة 10% صباح الخميس.

وهناك 10 حرائق مشتعلة في كاليفورنيا بعضها منذ عدة أيام، ويعمل آلاف رجال الإطفاء على إخمادها.

وكان حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم وضع الولاية بأكملها الأحد الماضي في حالة طوارئ.

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