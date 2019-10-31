سامسونج تعلن عن حاسوبها اللوحي المصفح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019

الخليج 365

أعلنت سامسونج (Samsung) رسميا عن حاسوبها اللوحي (تابلت) “جالاكسي تاب أكتيف برو” (Galaxy Tab Active Pro)، شديد المتانة والتحمل، والذي يستهدف العاملين في ظروف صعبة وخطيرة وبيئات عمل قاسية.

وقالت سامسونج في منشور على مدونتها: “انطلاقا من نجاح تابلت (تاب أكتيف2) العام الماضي، صممنا (جالاكسي تاب أكتيف برو) الجديد للعاملين في البيئات القاسية والظروف الغير معتادة والطقس السيء، كالعاملين في مجالات التصنيع والبناء والنقل.”

ويتميز تابلت سامسونج “جالاكسي تاب أكتيف برو” بمقاومته للملح والغبار والرطوبة والأمطار والاهتزاز والإشعاع الشمسي والاهتزازات والصدمات الحرارية، كما تم تصميمه بمعيار عزل (IP68)، ما يجعله مقاوما للغبار والماء تحت عمق متر ونصف لمدة نصف ساعة.

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وزودت سامسونج تابلت “جالاكسي تاب أكتيف برو” (Galaxy Tab Active Pro) بقلم إلكتروني “إس بن” (S Pen) المقاوم للماء والغبار، والذي يمكن استخدامه في حالة بلل الشاشة، كما يدعم التابلت اللمس أيضا أثناء ارتداء قفازات العمل.

ويصدر تابلت سامسونج بشاشة قياسها 10,1 بوصة، وهو بذلك الأكبر بين حواسيب سامسونج اللوحية شديدة التحمل، وهو الأول في هذه الفئة من الحواسيب الذي يدعم منصة (DeX5)، حيث يمكن توصيله بالشاشات الخارجية الكبيرة، وكذلك استخدامه مع لوحة المفاتيح.

ويعمل تابلت سامسونج “جالاكسي تاب أكتيف برو” بمعالج كوالكوم سنابدراجون 670، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، والقابلة للتوسعة حتى 512 جيجابايت عبر بطاقات الذاكرة الخارجية من نوع (microSD).

وبطارية تابلت سامسونج “جالاكسي تاب أكتيف برو” بسعة 7,600 مللي أمبير ساعة، وهي من النوع القابل للتبديل، وسريعة الشحن، وتكفي للعمل لمدة 15 ساعة تقريبا بصورة متواصلة، كما يدعم شبكات الجيل الرابع (LTE)، وتقنية “الاتصال القريب المدى” (NFC)، ومنصة الواقع المعزز التابعة لجوجل (Google AR Core).

والكاميرا الخلفية في تابلت سامسونج “جالاكسي تاب أكتيف برو” بدقة 13 ميجابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابيكسل، والتابلت مزود بمستشعر للبصمة، ويعمل بنظام أندرويد 9 باي (Android 9 Pie).

وتنوي سامسونج طرح تابلت “جالاكسي تاب أكتيف برو” للبيع في الولايات المتحدة الأمريكية بدءا من 15 نوفمبر المقبل، وذلك بسعر 600 دولار (حوالي 9,700 جنيها مصريا).