دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تحديث macOS Catalina 10.15.1 يؤكد على خطط ابل لإطلاق MacBook Pro بحجم 16 إنش ظهر على التقنية بلا حدود.

أكد تحديث macOS Catalina 10.15.1 على خطط ابل لإطلاق جهاز MacBook Pro بحجم 16 إنش قريباً، والذي يضم تحديث جديد لتصميم شريط اللمس، مع تقنية Touch ID.

أشار تقرير نشر في بداية هذا العام إلى أن ابل بدأت تطوير جهاز MacBook Pro بحجم 16 إنش، ولقد جاءت مزيد من التسريبات في الفترة الأخيرة لتؤكد على وجود هذا الإصدار، كما أكد تحديث macOS Catalina 10.5.1 الذي أطلق مؤخراً على أن ابل تستعد لإطلاق هذا الإصدار.

ولقد كشف عن صور في تحديث macOS 10.15.1 تؤكد على أن جهاز MacBook Pro بحجم 16 إنش، سيضم زر مميز بتقنية Touch ID لإستشعار البصمة، والذي يأتي بشكل مستقل عن شريط اللمس في الجهاز، كما يختلف عن تصميم MacBook Pro بحجم 15 إنش.

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أيضاً من المتوقع أن يأتي جهاز MacBook Pro بحجم 16 إنش بزر ESC مخصص في لوحة المفاتيح، كما أكدت التسريبات على أن الصور التي رصدت في الإصدار التجريبي من macOS 10.15.1 قد تم حجبها في الإصدار الثابت.

المصدر

هذا الموضوع تحديث macOS Catalina 10.15.1 يؤكد على خطط ابل لإطلاق MacBook Pro بحجم 16 إنش ظهر على التقنية بلا حدود.