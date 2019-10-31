دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ظهور ساعة Mi Watch في فيديو رسمي ظهر على التقنية بلا حدود.

شارك الرئيس التنفيذي لشركة شاومي Lei Jun، صور لساعة Mi Watch أمس، إذ أكدت هذه الصورة على تصميم الجهاز بشكل أساسي. والآن، شارك مدير تنفيذي بالشركة مقطع فيديو جديد يستعرض الساعة الذكية.

إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف HD HQ SD Advertisements LO

فقد تمت مشاركة مقطع فيديو ساعة Mi Watch بواسطة Qu Hen، وتم تحميله على يوتيوب بواسطة Venkatesh Gorantla. هذا الفيديو أجزاء من واجهة المستخدم على ساعة Mi Watch، إذ يطلق على النظام المثبت مسبقًا على الساعة اسم “MIUI for Watch”.

ولقد تم التأكيد عن اسم هذا النظام بواسطة شاومي عبر ملصق تشويقي رسمي، ومن ثم ظهرت تلك الصورة على موقع Weibo الصيني.

وهذا يعني أن الساعة لن تأتي بنظام WearOS، ومع ذلك، فإنه من المتوقع أن يتم شحن هذه الساعة الذكية خارج الأسواق الصينية، ومن المحتمل أن يتم شحنها مع نظام MIUI for Watch في جميع المناطق.

والآن، إذا ألقيت نظرة على الفيديو المُشارك، فستلاحظ أن الساعة بها مشغل تطبيقات مماثل لهواتف أندرويد. فهذه الساعة ستأتي مع الكثير من التطبيقات، وعلى ما يبدو، فإن العديد من التطبيقات المعروضة في الفيديو موجهة للصين.

من المتوقع أن تتضمن هذه الساعة شاشة OLED، ولكننا سنرى ما الذي تستعد له شاومي على أي حال.

المصدر

هذا الموضوع ظهور ساعة Mi Watch في فيديو رسمي ظهر على التقنية بلا حدود.