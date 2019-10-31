شكرا لقرائتكم خبر عن بشار الأسد: "لا يمكن الحديث عن تطوير الدولة دون مكافحة فساد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس السورى بشار الأسد، إن الأولوية الآن لمكافحة الفساد بسبب الظروف الاقتصادية الحالية، مؤكداً أن محاسبة الفاسدين مستمرة. وأضاف بشار الأسد خلال حوار تليفزيونى،"لا يمكن أن نتحدث عن تطوير الدولة دون أن يكون هناك مكافحة فساد"، لافتاً إلى أن هناك مصادرات كثيرة لأشخاص إرهابيين بشكل مؤقت ولكنها لم تنتقل إلى ملكية الدولة لأنه لا يوجد حكم قضائى. Advertisements وتابع،"نحن لا نعتمد على موضوع التسويق الإعلامى والبروباجاندا بأننا نحارب الفساد الآن، وما يهمنا هو أن نكافح الفساد حقيقة ومن خلال الواقع"، مؤكداً أن الإعلام أهم أداة فى مكافحة الفساد.

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