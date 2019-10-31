شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان يصدر قرارات بتعيين قيادات جديدة فى عدة وزارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، عدة قرارات بتعيينات وكلاء جدد فى عدة وزارات.

وذكر مجلس الوزراء السودانى، أن حمدوك، قرر تعيين حسان نصر الله على، وكيلا لوزارة الحكم الاتحادى، ووجه وزارات الحكم الاتحادى، المالية والتخطيط الاقتصادى، والعمل والتنمية الاجتماعية، والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات التنفيذ.

كما ٲصدر رئيس الوزراء السودانى، قرارا بإعفاء ٲحمد محمود شيخ الدين؛ من وظيفة وكيل وزارة الثروة الحيوانية، وتعيين عادل فرح إدريس وكيلا للوزارة.

ووجه القرار وزارتى الثروة الحيوانية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات التنفيذ.

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كما أعفى حمدوك الطاهر حسن الطاهر من وظيفة وكيل وزارة التربية والتعليم وتعيين تماضر الطريفى عوض الكريم، وكيلا للوزارة.

وقرر رئيس وزراء السودان إعفاء مالك بشير محمد من وظيفة وكيل وزارة البنى التحتية والنقل، وتعيين عمر ٲحمد محمد وكيلا للنقل بالوزارة، وعبد الواحد عبد المنعم عبد العزيز وكيلا للبنى التحتية.