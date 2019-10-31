شكرا لقرائتكم خبر عن بشار الأسد: عندما قلت أن أردوغان "لص" لم أكن أشتمه لكنه وصف حقيقى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس السورى بشار الأسد، أن الرئيس التركى أردوغان، كان يهدف منذ بدايات الحرب لخلق مشكلة بين الشعب السورى والشعب التركى، حتى يكون الشعب التركى شعبا عدوا.
وأوضح الأسد، خلال لقاءه مع التلفزيون السورى الرسمى "قناة الإخبارية السورية"، أن الإرهابيون الموجودون فى إدلب أقرب إلى قلب أردوغان من الجيش التركى نفسه، مؤكدا: "عندما قلت إن أردوغان الذى بدأ منذ الأيام الأولى للحرب بسرقة كل ما يتعلق بسوريا لص، أنا لم أشتمه، أنا أصفه وهى صفة وهذا الوصف حقيقى".
وتابع الأسد، الفرق بين تركيا وإسرائيل هو أن إسرائيل لا نعترف بشرعية وجودها، أما تركيا فهى دولة جارة، ويوجد بيننا تاريخ مشترك بغض النظر إذا كان هذا التاريخ سيئا أم جيدا أم متنوعا.
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