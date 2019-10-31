شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن زيارة النايض لواشنطن.. والأخير يؤكد: لدعم جيش وبرلمان ليبيا ضد الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال موقع "أفريكا انتلجنس" إن الدكتور عارف النايض رئيس مجمع ليبيا للدراسات وأحد الداعمين للمشير خليفة حفتر قام بزيارة عاجلة إلى العاصمة واشنطن فى 24 أكتوبر الجارى.

وأكد الموقع أن زيارة النايض تأتى فى الوقت الذى كان فيه مجلس النواب الأمريكى يدرس مشروع قانون حول تثبيت الاستقرار فى ليبيا قدمه فى الحادى عشر من شهر أكتوبر الجارى أربعة من أعضاء الكونجرس بقيادة ممثل ولاية فلوريدا فى مجلس الشيوخ الأمريكى تيودور إليوت دويتش.

ويعد تيودور إليوت دويتش عضو الحزب الديمقراطى وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية فلوريدا الأمريكية، من المؤيدين لحكومة طرابلس وكان على اتصال منذ شهر سبتمبر الماضى بشركة علاقات عامة تعمل لصالح فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطنى فى طرابلس.

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ويقترح مشروع قانون تثبيت الاستقرار فى ليبيا معاقبة العسكريين والمرتزقة والعناصر شبه العسكرية الذين يعملون لصالح الحكومة الروسية فى ليبيا.

ويستهدف مشروع القانون الأمريكى، بشكل ضمنى، دعم موسكو للمشير خليفة حفتر، وبالتحديد الدعم المقدم من خلال الشركة شبه العسكرية الروسية ChVK Wagner.

وتواصل ”الخليج 365” مع مكتب الدكتور عارف النايض والذى أكد أنه عاد من رحلة عمل إلى واشنطن التقى خلالها مسؤولين رفيعي المستوى فى وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومى وبعدة مراكز دراسات أمريكية، حيث تمحورت جهوده على دعم البرلمان الليبى والجيش الليبى فى حربهما على الإرهاب.