شكرا لقرائتكم خبر عن بشار الأسد: ترامب أفضل رئيس أمريكى وأردوغان انقلب على سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس السورى بشار الأسد، إن الرئيس دونالد ترامب، هو أفضل رئيس أمريكى، بينما الرئيس التركى أردوغان، انقلب على سوريا.

وقال الأسد، خلال لقاءه مع التلفزيون السورى الرسمى "قناة الإخبارية السورية"، إن ترامب أفضل رئيس أمريكى، لأنه أكثر رئيس شفافية، مضيفا: "ترامب يقول بصراحة نحن نريد النفط، وهذه هى حقيقة السياسة الأمريكية".

وأوضح الأسد: "علينا أن لا نراهن على أي رئيس أمريكى، وكل ما يقوله الأمريكى ليس له مصداقية".

Advertisements