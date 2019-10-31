شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى المؤقت: نشهد عملية غير مسبوقة لمكافحة الفساد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح، إن الدولة مصممة على إعطاء الكلمة للشعب كى يقرر نظام حكمه.
وأضاف الرئيس الجزائرى المؤقت خلال كلمة له، أن السلطة المستقلة للانتخابات تؤدى دورها بكل حرية واستقلالية، ونشهد عملية غير مسبوقة لمكافحة الفساد ، داعيا الشباب إلى التعاون مع الدولة الى إنجاح الانتخابات الرئاسية فى الجزائر .
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