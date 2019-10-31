شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام لبنانية: حزب الله يتصدى لطائرة إسرائيلية ويجبرها على مغادرة الأجواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن حزب الله قام اليوم بالتصدى لطائرة إسرائيلية من دون طيار، وأجبرها على مغادرة الأجواء اللبنانية.

ونقل الإعلام اللبنانى عن "حزب الله" قوله إنه قام فى تمام الساعة الثانية و5 دقائق من بعد ظهر اليوم، بالتصدى لطائرة إسرائيلية من دون طيار فى سماء جنوبى لبنان، وذلك باستخدام ما وصفه الحزب بـ "الأسلحة المناسبة" مُجبرا إياها على مغادرة الأجواء اللبنانية.