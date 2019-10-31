شكرا لقرائتكم خبر عن ميشيل عون:الحكومة الجديدة ستهتم بمطالب الشعب اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس اللبناني ميشيل عون: حملت قضية وموضوع النازحين السورين ازمة اللاجئين الى المحافل الدولية وعرضت حلها بعيدا عن السياسة
وتابع عون فى كلمته للشعب اللبنانى :ايها المواطنون الذين شاركوا فى المظاهرات برغم من التشويش على صوتكم ومحاولة كتمانة ولكنه خرج بحكومة تختارونها ان تشكيل الحكومات فى لبنان عادة يخضع لبعض المعايير والضوابط
وأضاف عون :الحكومة المستقيلة قدمت العديد من المشروعات الهامة للدولة ولكنها أخطأت فى بعض الأشياء مثل الحكومات التى سبقتها
مشيراالى أن الحكومة الجديدة سوف بمطالب الشعب وتمضى قدما فى هذا الشأن
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